Ultimo giorno di lavoro per la dottoressa Ferretti: in 7.509 hanno firmato per far sì che potesse restare

Ultimo atto dell’iniziativa promossa spontaneamente da un gruppo di persone settempedane a sostegno dell’Oncologia di San Severino e della dottoressa Benedetta Ferretti che, con grande umanità e straordinaria passione, si è spesa in tanti anni di servizio per salvare la vita a migliaia di pazienti. Alla fine sono state raccolte oltre settimila e cinquecento firme, un po’ in tutte le Marche, ma chi di dovere non ha ascoltato appelli: lei sarebbe volentieri rimasta in servizio per altri due anni (come prevede la legge), però l’Asur e la Regione hanno voltato ancora una volta le spalle al nostro ospedale e a questo territorio.

Ora, purtroppo, è arrivato il giorno che nessuno mai avrebbe voluto che arrivasse.

Cosa accadrà? Lo dicono le promotrici stesse dell’iniziativa:

Abbiamo terminato la raccolta e il conteggio delle firme… siamo a 7.509! Il vostro impegno è stato fondamentale. La dottoressa Benedetta Ferretti è entusiasta della mobilitazione che c’è stata intorno alla sua vicenda professionale. Venerdì 29 aprile è il suo ultimo giorno di lavoro. Allora abbiamo pensato di trovarci alle ore 16, all’ingresso dell’ospedale di San Severino, per ringraziarla della sua professionalità e umanità. Abbiamo concordato con lei questo momento e ci aspetta. Facciamole sentire tutto il nostro affetto. Vi aspettiamo!