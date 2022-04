Il “grazie” della Casa di riposo a chi non fa mai mancare il proprio sostegno

Dalla Casa di riposo:

La “Lazzarelli” è in continuo fermento in questo periodo contraddistinto da diverse festività religiose e civili. In attesa di poter godere delle piacevoli temperature primaverili, gli ospiti della struttura hanno partecipato nei giorni scorsi a diversi eventi realizzati dal servizio animazione, supportato come di consueto dall’amichevole e preziosa collaborazione di tante persone, associazioni e aziende che negli anni non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza alla struttura.

Ci preme ricordare in questa sede l’associazione Help presieduta da Cristina Marcucci che ha donato, come da tradizione consolidata nel tempo, un magnifico uovo per il giorno di Pasqua; il Comitato Pro Cesolo presieduto da Mattia Ferrara che ha offerto 100 colombine agli ospiti della struttura e il vivaio Il Giardino nel Canneto di Paolo ed Elia che ha abbellito e colorato con le loro piante tanti momenti di vita della “Lazzarelli”.