Tiro alla fune: Andrea Nasso in Alabama per i World Games

L’arbitro internazionale di tiro alla fune, Andrea Nasso di San Severino, commissario del settore arbitri e giudici e fiore all’occhiello del settore, ricoprirà l’incarico di responsabile della fase della pesatura ai World Games che si svolgeranno dal 7 al 17 luglio a Birmingham in Alabama, negli Stati Uniti. Il prestigioso incarico è arrivato per lui in queste ore, grazie all’ottima esperienza maturata negli ultimi anni a livello mondiale. Ai “Giochi” ci sarà anche la rappresentativa italiana federale del tiro alla fune outdoor, coordinata dal rappresentante internazionale in Twif, Nicola Cappelletto. Sarà la prima volta per la squadra azzurra che, come noto, ha conquistato lo scorso anno in Spagna la medaglia d’argento nella categoria 580 kg mista ai Twif World outdoor Championships, dove lo stesso Andrea Nasso era impegnato nelle vesti di arbitro internazionale. Poi, nel prosieguo di stagione, dal 14 al 18 settembre, i portacolori della nostra Federazione saranno presenti ai Campionati mondiali di Holten, nei Paesi Bassi.