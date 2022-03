Solo un pari (1-1) per la Settempeda in casa del fanalino di coda San Biagio

Muovono entrambe la classifica Settempeda e San Biagio dopo lo scontro diretto che è andato in scena al Comunale della frazione anconetana e terminato con la divisione della posta in palio (1-1). Per i locali, ultimi, un brodino per continuare a sperare almeno nei play out; per gli ospiti invece un punto che fa mantenere praticamente intatto il vantaggio di sicurezza dai play out, mentre la zona play off si allontana ancora un po’ (adesso sono 9 le lunghezze di ritardo). Al fischio finale c’è la sensazione che la Settempeda abbia lasciato per strada due punti, soprattutto dopo aver giocato un buon secondo tempo durante il quale le uniche vere occasioni sono state di marca biancorossa (almeno cinque tutte con Farroni più la traversa all’ultima azione che si somma al legno del primo tempo), ma la poca precisione e la mancanza di un pizzico di fortuna non hanno permesso alla formazione di Ruggeri di ottenere il successo che ai punti sarebbe stato meritato. Per il San Biagio una gara volitiva e di molto impegno che ha portato in premio un pari che alla fine ci può stare per una squadra organizzata e compatta che nell’ultima parte del match l’ha scampata ottenendo quello che voleva alla viglia, ovvero un risultato positivo.

Cronaca

La Settempeda è chiamata alla lunga trasferta di San Biagio per affrontare il fanalino di coda del girone C. Locali che ambiscono a fare punti sfruttando il fattore campo; ospiti che desiderano dar seguito alla bella vittoria sull’Elfa. Tutte e due le squadre presentano formazioni rimaneggiate per via delle tante assenze: scelte tecniche, infortuni, squalifiche. Tutto ciò fa si che vadano in campo tantissimi giovani e da ambo le parti. Marinelli, tecnico del San Biagio subentrato da qualche settimana a Degano, sceglie un classico e ordinato 4-4-2. Mister Ruggeri risponde con un 4-3-3 che davanti a Caracci vede il rientro di Latini (dopo tre mesi e da capitano) al centro del reparto al fianco di Forresi (Mulinari è in panchina per fa re presenza e Broglia è squalificato) con Campilia messo a destra e con Botta a sinistra. Del Medico avanza a centrocampo dove Minnucci fa il centrale(Rossi è out) e il giovane Menichelli la mezzala nel giorno del debutto da titolare. In avanti nel tridente Sfrappini, anche lui al rientro, fa la prima punta (Ulissi infortunato) con a destra Panicari ed a sinistra Farroni (avanzato per far fronte all’indisponibilità di Mariselli e Capenti). Il primo affondo (9’) è del San Biagio con il classe 2005 Scansani che calcia dal limite a giro con palla di poco alta. La risposta biancorossa è affidata a Panicari che esplode il sinistro che è diretto sotto la traversa con Spadari reattivo a volare per alzare in angolo. Al 19’ Farroni si accentra da sinistra e tira rasoterra. Palo esterno e pallone sul fondo. C’è equilibrio e le squadre si equivalgono. Si arriva così al 30’ quando all’improvviso il punteggio cambia. Gallina scende sulla destra e crossa. Una deviazione fa alzare il pallone che ricade verso la porta biancorossa con Caracci che salta per smanacciare in angolo. La palla incoccia sulla traversa e ritorna in campo giocabile per l’accorrente Cesari che da pochi passi non ha difficoltà a spingere dentro. 1-0. Sotto a sorpresa la Settempeda stenta a reagire e in effetti non si registrano azioni pericolose per la difesa anconetana che riesce a controllare senza correre rischi. Si va al secondo tempo con Ruggeri che ordina il cambio di modulo: difesa a tre, Panicari e Botta a tutta fascia, Minnucci mezzala e Farroni più vicino a Sfrappini. Gli effetti sembrano positivi tanto che dopo il quarto d’ora i biancorossi trovano spazi e modo per impensierire i rivali. Al 19’ Farroni da dentro l’area fa partire un destro verso il primo palo con Spadari che fa buona guardia e in tuffo mette in angolo. Dalla bandierina parte il lungo traversone dello stesso Farroni che vede il portiere sbagliare il tempo dell’uscita tanto da farsi scavalcare dalla sfera che viene colpita al volo da Campilia che trova un assist per Sfrappini che è bravo e lesto a deviare con il destro da pochi passi in fondo al sacco. 1-1. Al 27’ Farroni intercetta una palla vagante sulla trequarti e con un tocco di testa in avanti si auto lancia fino in area da dove tira alto sull’uscita del portiere. Subito dopo sempre il numero 10 classe 2003, servito da Botta, controlla e tira. Destro a mezza altezza respinto da Spadari. Al minuto 32 il solito Farroni chiude una bella azione sviluppatasi a sinistra, zona in cui la Settempeda ha sfondato spesso, con un piatto destro da ottima posizione che però si alza finendo sopra la traversa. Il quarto corner per i biancorossi vede Spadari uscire ancora male(vera grande pecca del portiere di casa) con Campilia che colpisce di testa non trovando lo specchio. Ancora Farroni protagonista qualche istante dopo quando, su spizzata aerea di Sfrappini, scatta fino in area per tirare un diagonale rasoterra che si spegne sul fondo. Sono 4 i minuti di recupero e all’ultimo secondo c’è una punizione per la Settempeda. Latini batte poco oltre la linea di metà campo, traiettoria lunga fino a centro area dove il pallone rimbalza scavalcando nettamente Spadari, in ritardo e con una uscita completamente errata, per poi andare a colpire una clamorosa traversa. La sfera rimbalza e ricade davanti alla porta dove Campilia cerca di spingere dentro con un colpo di testa ma non trova forza e impatto giusto per poter dare il successo ai suoi.

IL TABELLINO

SAN BIAGIO – SETTEMPEDA 1-1

MARCATORI: pt 30’ Cesari, st 20’ Sfrappini

SAN BIAGIO: Spadari, Cesari(33’st Borbotti), Bottegoni, Baro(45’st Polidori), Bellucci, Paccamicci, De Luca(25’st Mandolini), Marchetti(39’st Amura), Papa(20’st Rinaldi), Scansani, Gallina. A disp. Ortenzi, Santoro, Cocci, Capocasa. All. Marinelli

SETTEMPEDA: Caracci, Forresi, Botta, Del Medico, Campilia, Forresi, Minnucci, Menichelli, Sfrappini, Farroni, Panicari(28’st Lullo). A disp. Palazzetti, Crescenzi, Copani, Mulinari, Falistocco, Mariselli, Buratti. All. Ruggeri

ARBITRO: Morbelli di Fermo

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Minnucci, Latini, Sfrappini, Bottegoni. Angoli: 4-1 per la Settempeda. Recupero: pt 1’, st 4’

Roberto Pellegrino