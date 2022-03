Giornata nazionale per le vittime del Covid: a Cesolo la cerimonia

In occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid-19 (istituita in Italia per il 18 marzo) si tiene nella parrocchia di Cesolo una cerimonia in ricordo di tutti coloro che sono scomparsi in questi mesi di pandemia. L’appuntamento è per domenica 20 marzo quando, alle ore 11, sarà celebrata una messa di suffragio cui tutta la comunità settempedana è invitata a partecipare.

Al termine della celebrazione saranno collocati dei fiori presso la targa eretta in memoria delle vittime. Seguirà un momento di raccoglimento alla presenza delle autorità.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Pro Cesolo in collaborazione con la parrocchia.