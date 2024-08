Acqua pubblica, la soddisfazione dei sindaci: “La politica ha dato un bel segnale”

“La società consortile partecipata dai Comuni e dalle società operative quale strumento aggregativo. Con questa formula giovedì 1 agosto l’Aato 3 Macerata si è riunito in assemblea dei Comuni soci, con una percentuale di sindaci presenti di poco inferiore al 90%, dando di fatto il via in modo unanime al processo che, speriamo tutti, porterà all’affidamento della gestione dell’acqua.

I punti cardine della questione sono: la gestione dell’acqua in mano pubblica, la salvaguardia dei lavoratori, la partecipazione di tutti i Comuni e la salvaguardia delle aziende.

Un processo lungo, dove i modelli hanno avuto più nomi, a volte i toni si sono alzati, diventando aspri, ma questo fa parte del dibattito democratico, comunque da entrambi le parti, l’intento era sempre lo stesso, mantenere i principi sopra citati.

La politica ha dato un bel segnale, l’unico che i cittadini da tempo aspettavano, l’unanimità, su un tema tanto importante: qualsiasi altro esito di voto sarebbe stato un fiasco. Grazie all’accelerazione imposta dal presidente Gentilucci, dal lavoro svolto dai tecnici messi in campo dalle aziende e dall’impegno dei sindaci si è giunti al progetto di aggregazione che prevede la costituzione di una società consortile, partecipata dai Comuni e dalle società operative, tramite la fusione di Si Marche e Unidra e successivo ingresso di Cma, Acquambiente Marche e San.

Per la definitiva approvazione del progetto si procede preliminarmente a consultare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di ottenere una pronuncia su aspetti tecnici dell’operazione”.

La nota è firmata da tutte le Aziende e relativi sindaci:

Assm di Tolentino, Mauro Sclavi e sindaci soci

Assem di San Severino, Rosa Piermattei e sindaci soci

Apm di Macerata, Sandro Parcaroli e sindaci soci

Astea di Osimo-Recanati, Francesco Pirani (Osimo), Emanuele Pepa (Recanati) e sindaci soci

Atac di Civitanova, Fabrizio Ciarapica e sindaci soci

Acquambiente e sindaci soci