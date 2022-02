Archeoclub ‘Marca di Camerino’ rilancia l’appello: “Riapriamo Valle dei Grilli”

Dall’Archeoclub d’Italia, sede Marca di Camerino:

“La nostra sede si unisce alla richiesta presentata dalle associazioni Cai, Legambiente e Masci di San Severino al sindaco di San Severino e al presidente dell’Unione montana delle Alte valli del Potenza e del Musone per la riapertura della strada che percorre la Valle dei Grilli e per la conservazione dell’Abbazia di Sant’Eustachio che versa da anni in condizioni molto precarie.

L’interesse della nostra sede nell’unirci alle tre succitate associazioni nel loro impegno pluriennale per la valorizzazione e fruizione di questo importante sito è motivata principalmente dal fatto che tale percorso è tappa importante della cosiddetta ‘via breve’ di origine medievale che collegava Roma a Loreto passando proprio da Camerino e San Severino.

Percorso lauretano oggetto di molti studi e ricerche che hanno portato non solo alla sua identificazione, ma anche alla scoperta della sua importanza socio-economico oltre che storico-religiosa quale rappresentazione del grande patrimonio culturale di tutto il comprensorio.

La fruibilità della strada, specialmente in previsione della vicina primavera, può dare nuovamente vita a quel turismo lento, tanto in voga in questo periodo, con beneficio per le nostre comunità. Per la Valle dei Grilli convergono oltre alla già citata Antica Via Lauretana, altri tre importanti sentieri quali il Coast to Coast, il Cammino dei Cappuccini e il Cammino tra Santi e incanti ormai ben conosciuti e presenti in tutte le carte dei ‘Cammini d’Italia’ “.