Provincia, assegnate le deleghe: a Felicioli la ricostruzione e le aree interne

“Deleghe condivise per un lavoro di squadra di qualità che dia nuova spinta alla Provincia di Macerata, chiamata a gestire sul territorio anche la sfida del Pnrr”. Lo dichiara il presidente e sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, dopo la riunione con cui sono stati definiti gli ambiti in cui i consiglieri di maggioranza lo supporteranno nell’attività amministrativa.

“Tutte le forze politiche di maggioranza sono state concordi con me nel puntare sulle competenze e le esperienze dei singoli in funzione della miglior sinergia operativa del gruppo; ringrazio i segretari provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e UdC per l’intenso e proficuo lavoro di confronto e di sintesi – aggiunge Parcaroli -. Abbiamo avuto un mandato chiaro dagli amministratori del territorio che hanno confermato la fiducia data dai cittadini al Centrodestra e a quel “modello Macerata” che mi onoro di rappresentare nel ruolo di sindaco e di presidente”.

“Siamo chiamati alla visione condivisa e alla collaborazione amministrativa perché la Provincia, impropriamente ridimensionata dalla legge Del Rio, torni a dare risposte pronte e funzionali al territorio come ora si chiede. Conosco le potenzialità del Centrodestra a ogni livello e so di poter aspirare, anche con la Provincia, al titolo di amministrazione virtuosa – conclude il presidente Parcaroli -. Con i consiglieri Buldorini, Caprani, Felicioli, Morresi, Mozzoni, Salvucci e Sestili siamo pronti a scendere in campo con questo obiettivo”.

Ecco, nel dettaglio, le deleghe assegnate:

Luca Buldorini (Lega): Urbanistica, Ufficio tecnico e Viabilità, Patrimonio, Polizia provinciale

Massimo Caprani (FdI): Politiche del personale, Servizio trasporti, Tributi

Vincenzo Felicioli (UdC): Aree interne e ricostruzione, post sisma

Claudio Morresi (FI): vicepresidenza, Bilancio, Aree costiere

Andrea Mozzoni (FdI): Ambiente e rifiuti, Attività estrattive, Sferisterio, Società partecipate

Valentina Salvucci (FI): Progetti Comunitari e Pnrr, Assistenza agli Enti locali

Laura Sestili (Lega): capogruppo di maggioranza, Programmazione della rete scolastica, Ricostruzione del patrimonio edilizia scolastica, Pari opportunità