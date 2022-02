Lutto: si è spento il noto imprenditore edile Sandro Stronati

Si è spento all’età di 90 anni il noto imprenditore edile Sandro Stronati. Se n’è andato in silenzio, com’era un po’ nel suo stile di uomo di poche parole, schivo, cui non piacevano i riflettori. I funerali sono stati celebrti mercoledì 2 febbraio nella chiesa di San Domenico.

Sandro ha creduto molto nei valori della famiglia e del lavoro, creando un’impresa di costruzioni che, nel corso degli anni, ha dato occupazione a tante persone e ha contribuito allo sviluppo del tessuto urbano di San Severino. “E’ stato una guida per tutti noi”, ha detto in chiesa il nipote Stefano, sottolineandone forza d’animo e generosità. “Si è sempre speso per la nostra Colleluce, senza mai chiedere nulla in cambio”, ha ribadito Serenella Eugeni, presidente del Comitato di frazione, nell’esprimere il cordoglio dell’intera comunità.

Sandro Stronati lascia la moglie Maria, i figli Carla, Paolo e Oliviero, con le loro famiglie, la sorella Giovanna, che vive a Macerata, il fratello Mariano. E poi gli adorati nipoti Dario, Riccardo, Carlotta, Federica, Natalia, Marco e Matteo.

Ai familiari, che ringraziano tramite Il Settempedano quanti si sono stretti attorno a loro in questo triste momento, giungano anche le condoglianze della nostra redazione.