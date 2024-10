A Macerata si è insediato il nuovo Consiglio provinciale

Si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale scaturito dalle elezioni dello scorso 29 settembre. “Voglio rivolgere il mio più cordiale saluto a tutti i consiglieri eletti, ai nuovi e ai tre consiglieri provinciali riconfermati nel loro ruolo – ha detto il Presidente Sandro Parcaroli in apertura di seduta -. A tutti rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro, con l’obiettivo di servire al meglio il territorio e la comunità maceratese. In questo momento consentitemi, inoltre, di rinnovare il saluto e il necessario ringraziamento ai consiglieri della precedente compagine consiliare per la disponibilità e il lavoro svolto”.

Verificata l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e, dato che non sono pervenuti alla Provincia ricorsi o reclami, sono stati proclamati eletti: Vincenzo Felicioli, Tiziana Gazzellini, Pierfrancesco Castiglioni, Luca Buldorini, Giorgio Junior Pollastrelli e Sandro Montaguti per la lista “Centrodestra Macerata”; Andrea Gentili, Stefania Stimilli, Narciso Ricotta e Richard Dernowski per la lista “Una Provincia per tutti”; Mauro Sclavi e Claudio Carbonari per la lista “Provincia al centro”.

Prossima seduta in programma entro fine mese per approvare alcune pratiche connesse ai lavori di somma urgenza scaturiti a seguito dell’alluvione del 18 e 19 settembre scorsi.