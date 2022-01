In via del Vallato e viale Bigioli nuovi dossi e limite di velocità a 30 chilometri orari

Dopo una serie di accertamenti, ma anche dopo una serie di segnalazioni giunte da parte dei cittadini in merito all’eccessiva velocità tenuta da alcuni veicoli che entrano nel centro abitato di San Severino, il comando della Polizia locale ha predisposto l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari da via del Vallato a viale Bigioli, intersezione con viale Collio, e l’apposizione di dossi artificiali in via del Vallato, all’altezza dell’officina meccanica Luzi.

Il provvedimento si lega anche alla presenza di un istituto scolastico, che in alcune ore del giorno genera un notevole traffico veicolare e pedonale, e alla presenza di diversi attraversamenti pedonali lungo lo stesso tratto di strada.

La decisione fa seguito alle sollecitazioni dell’Amministrazione locale di provvedere a rafforzare, in particolare, la sicurezza dei tanti studenti che si trovano spesso a percorrere a piedi via del Vallato e viale Bigioli per recarsi a scuola.

Altri rallentatori di velocità saranno installati sempre in via del Vallato ma all’intersezione con via San Paolo.

Il servizio viabilità del Comune, affidato alla Omega Segnaletica, ha già provveduto all’installazione dei dossi e all’apposizione dei cartelli stradali nella prima delle due vie.