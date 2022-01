Tamponamento fra camper e Mercedes: in due all’ospedale

Incidente questa mattina, intorno alle ore 10.50, lungo la “Septempedana” all’incrocio con la strada comunale che conduce a Granali.

Si è trattato di un tamponamento fra un camper e una Mercedes Classe A che lo precedeva. Sull’auto viaggiavano un giovane settempedano, che era alla guida, e sua madre. Entrambi sono stati trasferiti, per i necessari accertamenti, all’ospedale di Camerino. Illeso il conducente del camper.

Per i rilievi di legge è intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia locale di San Severino e in ausilio, per la gestione della viabilità, una pattuglia della Polizia provinciale di Macerata. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco.