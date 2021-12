Settempeda fermata dalla pioggia: domenica la trasferta a Urbisaglia

Settempeda-Elpidiense Cascinare valida per la dodicesima di andata e in programma al “Gualtiero Soverchia” è stata rinviata per impraticabilità del campo. Ha vinto, dunque, la pioggia che era caduta incessante fra venerdì e sabato colpendo inevitabilmente anche il terreno in erba dello stadio settempedano. L’arbitro dell’incontro, il signor Andrea Borrino della sezione di San Benedetto del Tronto, dopo aver effettuato come da prassi il sopralluogo sul manto erboso insieme ai capitani delle due squadre, Broglia per la Settempeda e Cannoni per l’Elpidiense Cascinare, e dopo aver testato in varie zone del campo il rimbalzo del pallone, ha deciso che non c’erano le condizioni per iniziare l’incontro. Così è arrivato il rinvio con recupero a data da destinarsi che dovrà essere deciso dagli organi competenti come per le altre gare annullate in questo turno. A questo punto, anche per il posticipo dell’impegno di Coppa Marche a Matelica che era in calendario per mercoledì prossimo 15 dicembre e che dovrà essere fissato in una nuova data, la Settempeda tornerà a giocare domenica 19 dicembre per il campionato in casa dell’Urbisaglia, ultima partita prima della sosta per le festività anche se entro fine anno potrebbe essere piazzato proprio il recupero della sfida odierna.

Roberto Pellegrino