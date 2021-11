Il 4 dicembre s’accende il Natale: luminarie a carico del Comune

Anche quest’anno le luminarie natalizie saranno finanziate dal Comune in segno di vicinanza alle attività settempedane colpite dalla crisi. Ad annunciare la decisione, assunta dall’Amministrazione locale, è stato il neoeletto assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, nel corso della seduta del Consiglio comunale di lunedì sera (22 novembre).

Intanto gli operai del Comune hanno posizionato al centro della piazza un grande esemplare di abete che è arrivato da un’area verde del quartiere San Paolo su un camion gru della ditta Piancatelli scortato dagli agenti della Polizia locale.

Nei prossimi giorni vie e piazze saranno addobbate a festa da una ditta specializzata nelle installazioni luminose per entrare ancora di più nel clima natalizio.

Il primo cittadino settempedano ha dato appuntamento a tutti per sabato 4 dicembre, alle ore 18, in piazza per l’accensione delle luci e per il via ufficiale alle attività che il Comune sta programmando con la collaborazione di altre associazioni e di privati cittadini.