Vanity Fair racconta il foliage nella Riserva del San Vicino

La prestigiosa rivista Vanity Fair, periodico con una diffusione di oltre 100 mila copie che si occupa di attualità, costume, moda, bellezza ma anche benessere, viaggi e food, torna a dedicare uno dei suoi servizi della sezione travel alla Riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito.

L’edizione online del periodico racconta di come trascorrere in week end decisamente speciale nel territorio di San Severino e Matelica grazie al reportage dal titolo: “Foliage: il meglio nelle Marche si scopre (anche) facendo sport”.

L’articolo, da leggere al link https://www.vanityfair.it/branded/gallery/foliage-marche-dove-andare-parchi-riserve-sport, suggerisce di seguire un vero spettacolo, tipico di questo periodo: “Il palcoscenico è quello della Riserva del Monte Canfaito con suoi 1.500 ettari di natura rigogliosa. I grandi protagonisti qui sono i faggi che diventano del colore del mogano, tra i quali un esemplare di circa 500 anni, il più antico di tutte le Marche, annoverato tra i 300 alberi monumentali d’Italia. Vederlo da vicino è un’emozione che non si dimentica, e anche un pretesto anche per scoprire alcuni tra i più bei borghi marchigiani. Per esempio San Severino con il suo antico Castello sulla cima del Montenero e il centro storico, e poi la piccola e panoramica frazione di Elcito, situata su uno sperone di roccia”.

Le Marche regalano altre esperienze romantiche da vivere a contatto con la natura in una stagione molto particolare, come quella dell’autunno, in cui il foliage è occasione di richiamo per migliaia di persone. La nostra regione, infatti, oltre a meravigliosi borghi e città d’arte, vanta anche 90mila ettari tra parchi e riserve da godersi appieno semplicemente camminando, o provando attività sportive sempre diverse per trascorrere un weekend o una vacanza decisamente speciale.