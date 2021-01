Comune, il bilancio è di 47 milioni di euro: “sì” del Consiglio

E’ di poco superiore ai 47 milioni di euro il totale generale del bilancio 2021 del Comune di San Severino approvato di recente dal Consiglio comunale. Escludendo le partite di giro e l’anticipazione di tesoreria, è possibile determinare in poco più di 43 milioni di euro l’importo che rappresenta l’effettiva programmazione gestionale dell’ente. Nelle entrate, che costituiscono circa il 40% del conto economico, troviamo i contributi in conto capitale per oltre 25 milioni di euro, le entrate da trasferimenti correnti per altri 8 milioni circa, le entrate tributarie per altri 6,5 milioni, quelle extratributarie per quasi 3 milioni di euro e quelle da alienazioni per 300 mila euro.

Sul fronte delle uscite la spesa per la gestione dei servizi comunali assorbe 17 milioni 134 mila euro. Analizzando nel dettaglio la spesa di funzionamento il 40% circa è dedicato al sisma, un altro 15% circa al funzionamento della struttura e dei servizi generali. All’istruzione e ai trasporti vanno rispettivamente l’8,11% e il 7,13%, mentre al sociale il 5,26%. Tra le altre voci ci sono l’ordine e la sicurezza pubblica, che è al 3,68%, il settore sportivo all’1,95% e le attività culturali all’1,65%.

La spesa in conto capitale, per un totale di 25 milioni 814 mila euro, concerne diversi interventi tra cui l’adeguamento sismico del Palazzo comunale, il plesso scolastico Luzio, il miglioramento sismico del ponte di via Varsavia e del ponte di via Merloni a Taccoli.