Festa di San Rocco: chiesa aperta con le guide della Pro loco

In occasione della Festa di San Rocco, lunedì 16 agosto, si potrà visitare la chiesa di San Rocco nel cuore del centro storico di San Severino. E’ uno scrigno di opere d’arte, fra cui la tela “Madonna con il Bambino e i santi Rocco e Severino” che, tornata nei mesi scorsi al suo posto, viene oggi attribuita all’autore Baccio Ciarpi dopo essere stata considerata, per secoli, una tela del Pomarancio.

Per visitare la chiesa è a disposizione di turisti, villeggianti e settempedani l’associazione Pro loco con le ragazze del front office e i propri addetti. Ci si può presentare dalle 10 alle 11 e nel pomeriggio dalle 17 alle 18 presso l’ufficio Iat in Piazza del Popolo, per essere poi accompagnati a San Rocco.

Una bella iniziativa, questa della Pro loco, che favorisce l’apertura della chiesa e la sua fruizione dal punto di vista turistico-culturale a beneficio dell’intero circuito museale cittadino.