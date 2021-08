Al Servanzi l’hard blues rock di Laura Cox, star del Festival

Venerdì 6 agosto, alle ore 21.30, il Largo Servanzi Confidati ospita il concerto di Laura Cox (ingresso 15 euro, prenotazione obbligatoria alla Pro loco, tel. 0733.638414, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. E’ lei la star della trentesima edizione del San Severino Blues Festival con il suo hard blues rock proposto in esclusiva per il centro-sud Italia.

Ecco la nota del direttore artistico Mauro Binci.

Mettete in mano una chitarra alla trentenne francese Laura Cox e tirerà fuori una travolgente miscela di country, blues, southern rock e hard rock. È diventata famosa, oltre che per la sua bravura, grazie al clamoroso successo ottenuto sui social network con milioni di visualizzazioni (90 milioni su YouTube), che gli fruttato centinaia di migliaia di followers. Tutto è iniziato nel 2008, quando caricò il suo primo video. La sua abilità alla sei corde ha ricevuti i complimenti di star mondiali della chitarra come Joe Bonamassa e Billy Gibbons degli ZZ Top. Dal 2013, quando ha formato la sua band, ha calcato i palchi di grandi festival di mezza Europa, condividendoli con Chris Slade (AC/DC), Joanne Shaw Taylor, Dr Feelgood, Simple Minds. Dopo il folgorante debutto discografico del 2017 con “Hard Blues Shot”, nel 2019 ha pubblicato “Burning Bright”, album nel quale brani di rock classico anni ’70, ispirati da ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Jimi Hendrix e Led Zeppelin, si alternano a blues ballad dal tono intenso e romantico. Rock blues, hard rock, southern rock, sono le chiare direttrici del lavoro di Laura Cox, suonate con uno stile puro, limpido, senza contaminazioni o ammiccamenti estetici.