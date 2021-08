Cicogna in casa Pezzanesi – Borgiani: è nato Tommaso

In perfetta sincronizzazione sulla tabella di marcia, l’atteso Tommaso Pezzanesi è nato mercoledì 4 agosto, poco dopo le 14, all’ospedale di Civitanova Marche. Bravissima nelle “operazioni” del parto la giovane mamma Selene Borgiani, appena 24enne, indescrivibile la gioia del neo papà Gabriele, che si appresta a festeggiare il suo trentesimo compleanno a fine mese. Incontenibile la soddisfazione dei genitori di Selene e Gabriele, Graziano Borgiani e Danila; Giuliano e Graziella Pezzanesi.

Tommaso, un frugoletto di 2,800 kg, potrà contare sull’apporto dei bisavoli Gerardo, Ida, Silvana e Bertina e, quando arriverà a casa, a San Severino, non mancherà di… notare il mega doppio striscione in suo onore che spicca sulla veranda dell’abitazione: “Benvenuto Tommaso”. Striscione manco a dirlo rossonero, a cura di Nonno Graziano, l’uomo che ha seguìto dal vivo tutte le finali di Champions dell’era berlusconiana dei suoi beniamini del Milan, ma dove spicca anche il leone Simba, eroe d’infanzia di mamma Selene nonché segno zodiacale – il leone – di Tommaso. Per un suo radioso futuro!

Lu.Mus.