L’albero di Natale più bello della regione? Quello di Piazza del Popolo! Dubbing Marche, l’azienda che rappresenta “La voce delle Marche”, è tornata anche quest’anno a promuovere il concorso che celebra la bellezza e lo spirito delle festività promuovendo il contest dedicato, appunto, al “Miglior albero di Natale della regione Marche”,

Tra quelli delle città con più di 10 mila abitanti a trionfare è stato l’abete posto al centro del luogo simbolo di San Severino: un albero che misura più di 15 metri e che è il più bello di sempre scelto dall’ufficio Manutenzioni del Comune tra le piante di un’area periferica sottoposta a disboscamento per ragioni di sicurezza.

Sono stati ben 2.602 i like che hanno fatto assegnare il titolo di albero più bello all’abete natalizio di piazza. In due settimane il sito di Dubbing Marche ha registrato qualcosa come 40 mila accessi.

“Sono stati 15 giorni di puro divertimento, testa a testa, ribaltamenti di fronte, sorprese, risate. Abbiamo fatto conoscere le varie piazze dei Comuni partecipanti che hanno messo in “vetrina” il proprio albero di Natale addobbato a festa. L’obiettivo – spiegano i promotori dell’iniziativa – era quello di far scoprire e visitare la nostra regione promuovendo nel sito anche tutti gli eventi provincia per provincia e ci siamo riusciti!”.

Molti i cittadini che non solo hanno partecipato al contest ma che si sono voluti complimentare con l’Amministrazione comunale che ha subito aderito all’iniziativa.