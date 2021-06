Fiocco celeste in casa di Andrea Chiodi e Sabrina Piantoni: è nato Tommaso

Di nuovo “fiocco celeste” in casa di Andrea Chiodi e Sabrina Piantoni, dinamica presidente del Comitato di Cesolo. Ieri, martedì 29 giugno, è venuto alla luce il vispo Tommaso per la gioia del fratellino Francesco e di mamma e papà. La cicogna ha fatto un bel viaggio, con un fagottino anche pesante (3,290 kg) ma è stata puntualissima: alle 11 precise del mattino, in un angolo del “Salesi” da cui si ammira lo splendore del mare d’estate.

Felicissimi anche i nonni, gli zii e gli altri familiari di Sabrina e Andrea, nonché gli amici della frazione. Da tutti giungono felicitazioni alla coppia e un forte abbraccio al neonato Tommaso. Anche Il Settempedano si unisce alla loro gioia e formula felicitazioni sincere ai genitori.