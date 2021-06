Comunità settempedana in lutto per la scomparsa della più anziana nonnina residente in città. Si è spenta all’età di 106 anni Luigia Vissani. Classe 1914, avrebbe compiuto 107 anni il prossimo 17 ottobre.

Rimasta orfana di padre in tenera età, fece da madrina al Gonfalone del Comune di San Severino. Vedova da qualche anno, lascia in chi l’ha conosciuta un profondo ricordo.