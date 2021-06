Covid: il “grazie” della città alle associazioni di volontariato

La Città di San Severino, nel giorno della festa del patrono, ha voluto rendere omaggio ai tanti volontari che, fin dall’inizio della pandemia, si sono prestati per fornire assistenza e soccorso alla popolazione settempedana colpita dal Covid-19.

Il sindaco Rosa Piermattei, in una cerimonia tenutasi in piazza prima del momento rievocativo del Palio dei castelli, ha voluto consegnare targhe ricordo alle delegazioni dei gruppi della Protezione civile comunale, del Comitato della Croce rossa italiana, dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo e del Cisom, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta.

Alla consegna hanno preso parte anche il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, il vice sindaco e assessore alla cultura, Vanna Bianconi, gli assessori Sara Clorinda Bianchi, Jacopo Orlandani e Paolo Paoloni.