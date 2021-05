Lavori: lunedì cambia viabilità in viale Europa e via Varsavia

Il Comando della Polizia locale informa che da lunedì 31 maggio, e fino al termine dei lavori, sarà istituito il senso unico di circolazione in viale Europa nel tratto compreso tra il civico numero 17 e il civico numero 65 con direzione viale Eustachio verso la Casa di riposo. Il traffico veicolare proveniente da viale Eustachio e via Settempeda, che si immette in viale Europa, verrà dirottato in via Cancellotti per immettersi in viale Europa in entrambi i sensi di marcia. Di conseguenza verrà istituito il divieto di sosta in via Cancellotti.

La variazione della circolazione stradale si rende necessaria per consentire all’Assem di effettuare alcuni lavori di scavo.

Sempre dal 31 maggio, e fino al termine dei lavori, per opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in viale Varsavia sarà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Padre Giuseppe Zampa e via Eustachio Divini. Il traffico proveniente dalla rotatoria San Michele percorrerà via Padre Giuseppe Zampa, mentre il traffico proveniente da viale Resistenza che procederà in via Varsavia sarà deviato su via Divini.