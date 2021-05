Incidente stradale sulla ‘variante’: muore Gianluca Mosconi

Le sirene dell’ambulanza e dei vigili del fuoco, il rumore dell’elicottero del soccorso che atterra all’ospedale e si rialza in volo dopo un po’… Sono attimi terribili, suoni angosciosi che dilaniano il primo mattino di un lunedì come tanti altri. Un giorno “nero” per l’intera comunità settempedana.

Gianluca Mosconi, 36 anni, perde la vita in un incidente stradale lungo la “variante”: una tragedia immane, che lascia sgomenti.

Era alla guida di un furgone che, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta per poi schiantarsi frontalmente contro la motrice di un mezzo pesante in sosta nei pressi di un cantiere per l’asfaltatura della strada. Erano circa le 7.30.

Subito sono intervenuti i sanitari del 118, ma le condizioni del 36enne sono apparse subito molto gravi a causa dei traumi subiti nel violentissimo impatto. Il decesso è avvenuto poco più tardi all’ospedale Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri.

Gianluca, di professione muratore, lascia la moglie Claudia e due figli, di 7 e 13 anni. I funerali non sono stati ancora fissati.