Il cordoglio della città per la scomparsa di Sante Bianchi

Saranno celebrati venerdì 30 aprile, alle ore 16, nella chiesa di San Domenico i funerali di Sante Bianchi, collaboratore scolastico all’Itts “Divini” di San Severino, che ha accusato un malore alle prime ore di giovedì scorso, quando era a letto nella sua abitazione.

La compagna Maria Teresa ha subito allertato i sanitari dell’emergenza, ma purtroppo ogni tentativo di strapparlo alla morte è risultato vano. Aveva 60 anni. Lascia la compagna Maria Teresa e un figlio minorenne.

Tifoso storico del Milan, ma sempre moderato, amante degli animali, scrupoloso nel lavoro, personaggio di grande disponibilità e dal cuore grande, viene ricordato con commozione anche dal preside dell’Itis: «L’istituto E. Divini – si legge in una nota del dirigente Sandro Luciani – piange l’improvvisa e prematura scomparsa di Sante Bianchi, in servizio part-time presso la sede centrale. La comunità scolastica porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Sante e a tutti i suoi cari. Lo ricordiamo come un lavoratore attento, disponibile e di grande umanità».

Fra gli altri messaggi a ricordo della sua prematura scomparsa c’è anche quello della Settempeda: «Il presidente, i dirigenti, i mister e i compagni di squadra si stringono in un abbraccio al figlio e alla compagna di Sante per la dolorosa perdita e porgono le più sentite condoglianze».

