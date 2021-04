“Bike”: tappa settempedana per l’itinerario “A tutta ruota”

Tappa tutta settempedana per il lancio del primo degli itinerari permanenti del progetto “NoiMarche BikeLife”, iniziativa che riunisce numerose realtà del Maceratese, ma anche dell’Anconetano e del Fermano, con l’obiettivo di promuovere l’intero territorio regionale attraverso la creazione di una rete che mette in campo non solo nuovi itinerari ma unisce anche una serie di iniziative nel segno dell’ospitalità, dell’accoglienza, della promozione dei prodotti tipici e delle bellezze storiche, artistiche e culturali.

Spingendo sui pedali il biker Mauro Fumagalli, che era partito martedì scorso da Civitanova Marche, è arrivato fino in Piazza del Popolo dove la sua impresa non è certo passata inosservata. Con il primo itinerario permanente, denominato “A tutta ruota”, sarà mappato un percorso di quasi 600 chilometri e, successivamente, tutte le tracce saranno scaricabili gratuitamente dal sito www.noimarche.it

“Il progetto – spiegano gli ideatori dell’iniziativa – prevede anche la mappatura di strutture bike friendly così che il cicloturista possa avere la possibilità di soggiornare e fare delle liete soste con la possibilità di essere seguiti dagli operatori turistici del territorio. Sono più di 100 le imprese che hanno dato la loro disponibilità ad adeguare la propria struttura rendendola accogliente per il cicloturista”.

Anche a San Severino, dove il progetto “NoiMarche BikeLife” è stato sposato dall’Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione di alcune agenzie di viaggio locali sono nati, inoltre, veri e propri pacchetti per dare ospitalità e info a quei viaggiatori che avessero bisogno di qualcosa di più organizzato non solo per sé ma anche per le proprie famiglie.