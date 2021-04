Laurea in Scienze della formazione primaria per la neodottoressa Celeste Noè

La neodottoressa Celeste Noè si è brillantemente laureata in Scienze della formazione primaria (corso di laurea magistrale) all’Università degli studi di Macerata, discutendo una tesi sperimentale in Letteratura per l’infanzia, dal titolo “Gianni Rodari: un viaggio nell’educazione alla tolleranza e alla cittadinanza”; relatore il professor Juri Meda. Nel suo lavoro la giovane settempedana ha approfondito temi importanti come pacifismo, rispetto degli altri, tolleranza, ricordando quanto l’istruzione e l’educazione del fanciullo siano indispensabili per costruire delle generazioni aperte, culturalmente consapevoli e capaci di affacciarsi al mondo con intelligenza critica”.

A Celeste giungono le felicitazioni di amici e parenti per il bel traguardo raggiunto. “In questo giorno speciale – scrivono i familiari – siamo orgogliosi di te. Abbiamo negli occhi la bellezza degli anni spensierati del tuo impegnativo percorso universitario e vogliamo augurarti che la felicità di oggi possa accompagnarti per sempre. Non farti mai cambiare dalla vita!”.