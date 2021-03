Cross: Domizi e Fucili in pista col “Quarantaquattro Racing”

“Quarantaquattro Racing Team”: si chiama così la nuova squadra corse pronta ad affrontare la stagione di motocross 2021. E’ nata a San Severino, un posto di grande tradizione motoristica, per iniziativa del team manager Giovanni Domizi, già esperto pilota agonistico.

“Il ‘Quarantaquattro Racing’ è un Moto Club di Monsano di Jesi presieduto da Fabrizio Carmeli, il quale, assieme al fratello Giampaolo, si occupa da molti anni del settore velocità – spiega Giovanni Domizi –. A loro mi lega un’amicizia ventennale e così è nato questo progetto di collaborazione sportiva, che ci vedrà impegnati nel motocross. Avremo sede logistica a San Severino e sarà mio compito assistere i piloti in gara e in allenamento, facendo leva sull’esperienza che ho maturato in quasi trent’anni di attività agonistica fra cross, enduro e supercross”.

Sono due i centauri in pista: il diciannovenne Piergiacomo Domizi e il ventinovenne Fabio Fucili, entrambi settempedani e appartenenti alla classe MX2. “Partecipiamo – continua Giovanni – al campionato regionale Marche, Umbria e Abruzzo con Piergiacomo, che è attualmente leader della classifica dopo le prime tre prove stagionali. Lui correrà anche nell’Italiano Expert. Fabio invece è al via fra i Rider e prenderà parte anche a prove del campionato Uisp”.

Dunque, si accendono i riflettori su questa nuova avventura motoristica con l’inedito tandem Domizi-Fucili, capace di mixare esperienza ed entusiasmo, freschezza e sagacia, sogno e passione. Il team, peraltro, vanta già molteplici sponsor: Wood line, TD Tende Domizi, Seriart G2, Cristalli infissi, Elio Padella Pitture e Cartongessi, Artigianvetro, Castellino, Della Mora Diffusion, Racestore.it, Riders Garage, AG Suspension, Fattoria Fucili, Fattoria Colmone della Marca e Mad Brs.