Telefona mentre guida: i vigili lo sanzionano e vincono poi il ricorso in appello

Il Tribunale di Macerata, nella persona del giudice Luigi Reale, ha condannato in appello un giovane automobilista settempedano sanzionato dalla Polizia locale per essere transitato a un incrocio, nell’ottobre del 2018, utilizzando un telefonino cellulare mentre guidava.

La pattuglia in servizio, impegnata a regolare la viabilità durante l’ingresso a scuola degli studenti, pur contestandola, non aveva potuto verbalizzare immediatamente l’infrazione all’automobilista, il quale non aveva con sé, al momento dell’alt da parte degli agenti, neanche la patente di guida.

Il giovane aveva tentato di giustificarsi asserendo di indossare uno scalda-orecchie e non di essere impegnato in una telefonata col cellulare. Dopo aver presentato ricorso davanti al Giudice di pace e aver avuto da questi ragione, l’automobilista ha però dovuto affrontare il giudizio d’appello, avendo il Comando della Polizia locale impugnato la prima sentenza.

Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciatosi sulla vicenda, ha respinto l’opposizione al verbale della Polizia locale. Il giovane ora dovrà pagare la sanzione e le spese in giudizio per complessivi mille euro. Il Comune è stato rappresentato in aula dall’avvocato Francesca Meschini.