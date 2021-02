Over80 all’Italia: chiusa prima giornata con 96 vaccinazioni

Ha preso il via questa mattina a San Severino, con la somministrazione del primo vaccino alle ore 8.45 nel Punto di vaccinazione allestito all’interno della sala Italia, la campagna vaccinale destinata agli ultraottantenni e promossa da Regione e Asur Marche. Si andrà avanti fino alla fine di aprile, a giorni alterni, dalle 8 alle 13.

Oggi, alle 13.20, si è chiusa la prima giornata e complessivamente i due sanitari del Dipartimento igiene dell’Area Vasta 3, incaricati di somministrare il farmaco con l’ausilio del personale infermieristico dedicato, hanno inoculato 96 dosi estratte da 16 flaconi. Si tratta dei vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna e la campagna vaccinale interessa gli anziani residenti nei Comuni di San Severino, Matelica, Esanatoglia, Castelraimondo e in altri centri del Distretto. Il Comune ha messo a disposizione la struttura della sala Italia con l’allestimento di percorsi di ingresso e uscita contingentati che hanno reso necessaria l’eliminazione di due file di poltrone dal cine-teatro, il quale è stato trasformato così per accogliere i vaccinati e dar loro ospitalità il tempo necessario, e a distanza di sicurezza, per la verifica di eventuali reazioni avverse.

I vaccini sono arrivati a San Severino scortati da un’auto della Polizia. Non si sono create code, nemmeno nella prima delicata fase d’avvio del servizio, all’esterno e all’interno della struttura, dove volontari del gruppo comunale di Protezione civile e personale della Polizia locale hanno cercato di evitare al massimo assembramenti e fornire le necessarie indicazioni. Per disabili e persone con difficoltà motoria sono stati allestiti anche parcheggi riservati lungo viale Matteotti. Gran parte delle persone da vaccinare, vista l’età, sono state accompagnate da figli, nipoti o badanti.

“Ho fatto in poco tempo. È andata bene, pensavo peggio, adesso mi sento più sicuro”, ha detto uno dei primi vaccinati, un anziano di Castelraimondo arrivato mezz’ora prima dell’inizio della prima delle sedute e che si è allontanato mezz’ora dopo accompagnato da un congiunto.

L’Asur raccomanda, a chi ha prenotato il vaccino, di collegarsi al sito del Comune di San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it per scaricare la necessaria documentazione ovvero la scheda anamnestica, il modulo di consenso, il consenso al trattamento dei dati personali e la presa visione della nota informativa, comunque disponibili anche in ambulatorio. I moduli, già compilati, andranno consegnati al momento dell’accesso nella sede vaccinale.

Le vaccinazioni per gli over 80 possono ancora essere prenotate sul sito di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Per informazioni ci si può rivolgere anche al contact center 800.009966.

A margine della prima giornata dedicata agli Over80 sono stati vaccinati anche cinque volontari della Protezione civile di San Severino, fra cui il coordinatore del gruppo comunale, Dino Marinelli.