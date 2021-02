Cesolo, comunità parrocchiale accoglie Padre Noè Benitez

Il vicario foraneo don Aldo Romagnoli, responsabile – come parroco – di diverse realtà pastorali cittadine e del territorio, tra cui la frazione di Cesolo, può contare da qualche settimana sull’aiuto di due sacerdoti non diocesani di origini sudamericane. Uno di loro, padre Noè Benitez, ha celebrato oggi la prima messa nella chiesa-container di Cesolo e qui tornerà ogni domenica per la funzione delle 11.

Don Aldo farà affidamento su di lui proprio per la parrocchia di Cesolo, una delle più importanti di San Severino.

Stamattina ad accoglierlo c’erano tanti fedeli. Tra loro il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Comitato di frazione, Sabrina Piantoni, assieme agli altri membri. E poi la Confraternita, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, i parrocchiani che hanno a cuore le sorti di “Santa Margherita”.

Da parte sua, Sabrina Piantoni ha ringraziato don Aldo Romagnoli per essere stato sempre vicino alla comunità di Cesolo dopo la partenza di don Luca Ferro e ha auspicato che possa continuare a farlo. Poi, rivolgendosi a padre Noè Benitez, gli ha dato un cordiale benvenuto a nome degli oltre mille fedeli presenti i questa zona del territorio di San Severino.

Parole di saluto sono state rivolte al sacerdote anche dagli stessi Rosa Piermattei, Sandro Granata e don Aldo Romagnoli.