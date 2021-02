Covid, da lunedì i vaccini agli Over80. Intanto salgono a 53 i casi positivi

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e quella legata ancora al terremoto sono stati i temi al centro dell’intervento d’apertura dell’ultimo Consiglio comunale settempedano. Nelle sue comunicazioni il sindaco Rosa Piermattei, è tornata a raccomandare a tutti “massima attenzione, perché la situazione dei contagi continua a preoccupare in tutta Italia a causa, soprattutto, delle nuove varianti del virus.

“Non registriamo casi particolari in città, anche se i positivi e le persone in quarantena sono tornati su numeri importanti. In base agli ultimi dati che ci sono stati comunicati dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, 53 sono i contagiati e 140 le persone in isolamento”, ha sottolineato il sindaco, ricordando che da lunedì prossimo, 22 febbraio, dalle ore 8 alle ore 13 e poi a giorni alterni, prenderà avvio presso la sala Italia la campagna vaccinale per gli over 80.

Dunque, uno slittamento di data per l’avvio della vaccinazione a San Severino: non il 20 febbraio, come preannunciato dalla stessa Regione, ma il 22 febbraio presso la Sala Italia, dove sono state tolte le prime file di poltrone per far spazio a due postazioni di somministrazione. Le altre fine di sedie verranno usate per l’attesa pre e post vaccinazione, secondo i già previsti distanziamenti.

A supporto delle operazioni saranno in servizio i volontari della Protezione civile.