Un attimo prima di cadere: ultimo libro di Giancarlo Dimaggio

“Un attimo prima di cadere” è la sua ultima pubblicazione edita da Raffaello Cortina. Giancarlo Dimaggio, notissimo psichiatra e psicoterapeuta, una vera autorità nel campo dei disturbi della personalità, cofondatore del Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma e collaboratore del quotidiano “Il Corriere della Sera”, viene intervistato dal direttore artistico de I Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, in streaming per la rassegna “Incontri con l’autore”.

Giancarlo Dimaggio conquista il lettore con un mix sapiente e perfetto di ironia, umanità e competenza scientifica nel descrivere, anche con casi concreti, un percorso innovativo, una vera e propria rivoluzione della psicoterapia, dove il primato della parola ha ormai ceduto il campo: adesso è possibile lavorare anche su corpo, immaginazione e teatralizzazione e le storie dei pazienti (casi clinici raccontati con la forza di un romanzo) rendono conto della svolta esperienziale in atto.

Protagonista è un uomo la cui professione è curare le ferite psichiche e che, lacerato dal dolore per un lutto in famiglia, arriva sull’orlo del precipizio ma si sforza di rimettere insieme i pezzi per non cadere. Così il racconto di come riesce a mantenersi in piedi si intreccia con quello della rivoluzione nella cura che lo salva come paziente e lo orienta come terapeuta.