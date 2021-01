Covid, iniziato screening al “Lanciano Forum”: tanti i giovani

Decine di settempedani si sono recati oggi pomeriggio al “Lanciano Forum” di Castelraimondo per sottoporsi al tampone rapido anti-Covid nell’ambito dello screening di massa “Marche sicure”, promosso dalla Regione. L’iniziativa, che interessa i Comuni dell’alto maceratese, prosegue anche domani (lunedì 25) e martedì (26). Per prenotarsi si può chiamare dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 ai seguenti numeri: 0733637245 interno 1, 0733639427 interno 2, 3516888191 o 3701538124. E’ possibile consultare pure il sito www.ats17.it e inviare un’email allo staff dell’Ats17.

Molti i giovani studenti delle Superiori che hanno approfittato di questa opportunità per poter riprendere in sicurezza la didattica in presenza (domani, lunedì, le scuole riaprono con il 50% dell’orario da svolgere in aula). E’ stata una bella dimostrazione di senso civico, nonché di attenzione nei confronti della Scuola stessa e, al contempo, delle persone più anziane.

Per fare il tampone basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e modulo di richiesta test antigenico rapido già compilato, disponibile sul sito stesso oppure sul sito www.umpotenzaesino.it

In pochi minuti si conosce l’esito del test effettuato. In caso di positività, l’utente sarà ricontattato e invitato a effettuare anche il tampone molecolare.

Il referto dell’esame è consultabile poi online.