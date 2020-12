Associazione Help, consegnate 200 tute alla “Lazzarelli”

Consegnate 200 tute alla casa di riposo “Lazzarelli” dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia. Ancora solidarietà per la struttura per anziani in questo periodo delicato caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Il gruppo di mamme settempedane è intervenuto con un ulteriore gesto di vicinanza reso possibile grazie alle offerte raccolte in queste ultime settimane, nonostante le difficoltà del momento.

«Questo ennesimo gesto di solidarietà si è reso possibile grazie alla generosità di quanti, con le loro donazioni, hanno voluto contribuire alla sicurezza degli ospiti della casa di riposo e del personale sanitario che se prende cura – ha affermato la presidente di Help, Cristina Marcucci -. Abbiamo voluto rispondere in modo positivo anche all’appello lanciato giorni fa dal sindaco Rosa Piermattei».

La struttura ha la necessità di avere sempre a disposizione una scorta di dispositivi di protezione individuale. «Con questa donazione abbiamo raggiunto un totale di 270 tute e 300 calzari, ma sappiamo benissimo che non sono mai abbastanza – ha spiegato la Marcucci -. Il personale della Casa di riposo utilizza 50 tute al giorno per la protezione dei propri operatori e ha manifestato un grande bisogno di questi materiali. Noi siamo a disposizione per continuare ad aiutarli».

Chi volesse contribuire alle attività dell’associazione Help può effettuare la propria donazione attraverso l’iban: IT16H0331769200000210302119.