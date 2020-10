Scuola, aiuti alle famiglie per libri di testo: domande entro il 19 novembre

L’ufficio Servizi scolastici del Comune informa che la Regione ha stabilito i criteri per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 con riferimento alle scuole statali e paritarie secondarie di primo e secondo grado.

Rientrano tra le spese ammissibili a contributo quelle per i libri di testo obbligatori. Possono accedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune che appartengano a famiglie il cui Isee sia inferiore o uguale a 10.632 euro.

La domanda può essere presentata, nell’ordine, tramite:

a) posta elettronica certificata Pec all’indirizzo: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

b) lettera raccomandata al Comune di San Severino Marche, p.zza del Popolo 45 – 62027 San Severino Marche

c) consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13 mediante deposito nell’apposita cassetta metallica posta all’esterno.

Termine di presentazione il 19 novembre 2020. Per la domanda bisogna utilizzare il modello presente sul sito del Comune o presso l’ufficio Servizi scolastici, in piazza del Mercato (tel. 0733 641305 – 641306).