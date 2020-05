Sios dona punti di sanificazione alla città di Tolentino

Nella mattinata di venerdì 8 maggio il sindaco Giuseppe Pezzanesi ha incontrato Gualtiero Taborro, amministratore della Sios srl di San Severino.

L’azienda settempedana, leader nel settore packaging, a seguito dell’emergenza Covid-19 ha donato a diversi enti pubblici, tra cui il Comune di Tolentino, utilissimi punti di sanificazione dove gettare i piccoli rifiuti, come ad esempio guanti e mascherine oppure fazzoletti monouso e dove mettere a disposizione quanto necessario per disinfettarsi.

Con l’occasione il sindaco Pezzanesi ha anche visitato l’azienda e si è complimentato con Gualtiero Taborro per la qualità della produzione, per l’organizzazione generale e per le tecnologie applicate. “Ringraziamo la Sios srl, ricordando il fondatore cavalier Luigi Taborro – ha sottolineato il Giuseppe Pezzanesi – per esserci vicina in questo particolare momento. La Sios è un’azienda moderna che produce prodotti di cartotecnica di grande qualità, anche certificati, che è patrimonio di tutto il territorio, che ha saputo unire un passato artigianale a un importante presente industriale, molto attenta anche alla sostenibilità ambientale. I fratelli Taborro e la Sios, donandoci questi utilissimi punti di sanificazione, dimostrano un’attenzione particolare verso la comunità tolentinate e per questo li ringraziamo, unitamente agli altri soci e collaboratori. Con questo gesto hanno dimostrato il grande cuore che è proprio della nostra tradizione”.

“La nostra azienda – ricorda Gualtiero Taborro – ha creato questo display che è molto unite per quanto riguarda l’istituzione del cosiddetto punto di sanificazione, utile sia per le aziende che per gli enti pubblici e gli esercizi commerciali. Sappiamo delle difficoltà di bilancio e quindi abbiamo voluto donare, come fatto anche con altri Comuni, anche a Tolentino, diversi punti di sanificazione. Ci auguriamo possano essere utili a contenere il coronavirus”.