Coronavirus: stop a calcio, basket e volley. Salta torneo provinciale di scacchi

Il calcio dilettantistico marchigiano si ferma. E’ la conseguenza delle decisioni assunte dalla Regione per contrastare il Coronavirus. Il comunicato ufficiale della Figc Marche rende noto che i campionati riprenderanno dalla giornata in cui si sono fermati nel fine settimana del 7 e 8 marzo. Si giocheranno, quindi, le gare che si sarebbero dovute disputare in questo week end. Nella fattispecie, per quanto riguarda la Settempeda, il match casalingo contro la Pinturetta Falcor. In casa biancorossa, comunque, prosegue l’attività settimanale di allenamento delle formazioni giovanili e della prima squadra, anche se precauzionalmente si dispone il divieto di ingresso nelle strutture ai non tesserati e a coloro che non sono direttamente coinvolti nell’attività stessa.

Si fermano – a livello agonistico – anche le altre discipline che prevedono eventi pubblici di spettacolo sportivo, a cominciare da calcetto, volley e basket (fino al 4 marzo).

Pure l’Asd “Torre degli Smeducci” ha rinviato il Campionato provinciale giovanile, individuale under 18, in programma il 1° marzo a San Severino, sfida valida per l’accesso alla fase nazionale 2020. Salta anche il quinto raduno San Severino Adventure del “1^ Ridotta Fuoristrada Club” previsto per domenica prossima, 1 marzo.

La Direzione della piscina Blugallery, infine, comunica ai suoi utenti che tutte le attività di scuola nuoto, fitness e nuoto libero si svolgeranno regolarmente.