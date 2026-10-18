L’Itts “Divini” capofila della rete scolastica per l’ambiente: firmato il Protocollo con l’Unione montana

Una rete di scuole del territorio unite dall’educazione ambientale, con l’Itts “E. Divini” nel ruolo di guida. È il risultato dell’iniziativa “Insieme per la valorizzazione del territorio”, che si è svolta venerdì pomeriggio nell’Aula Magna dell’istituto settempedano, promossa dal Comitato Eco-Schools della scuola.

L’incontro si è aperto con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali, a cominciare da quelli della dirigente scolastica Catia Scattolini. Subito dopo è intervenuto il professor Claudio Mazza, presidente di FEE Italia, che ha sottolineato l’importanza di fare rete nell’educazione ambientale e nello sviluppo sostenibile, e la necessità di guardare oltre i confini nazionali ed europei. L’associazione, infatti, collabora da tempo con le Nazioni unite a un programma internazionale di sensibilizzazione, già attivo in Italia in diverse realtà regionali. Un percorso che coinvolge le scuole, come il “Divini”, nella diffusione di comportamenti responsabili e buone pratiche a favore dell’ambiente.

Lo stesso Mazza ha poi consegnato anche quest’anno la Bandiera Verde all’istituto, riconoscimento che premia l’impegno delle scuole nella promozione della sostenibilità e nell’adozione di pratiche ecologiche.

Cuore dell’incontro è stata la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’istituto e l’Unione montana Potenza Esino Musone, finalizzato alla costituzione e allo sviluppo di una rete di scuole aderenti al programma internazionale Eco-Schools, promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE). In base all’accordo, il “Divini” coordinerà le attività sul piano tecnico e organizzativo, mentre l’Unione montana e i Comuni aderenti si occuperanno di raccordare il progetto con le politiche ambientali locali, favorendo una collaborazione stabile tra istituzioni, comunità scolastiche e realtà del territorio.

All’incontro hanno partecipato – fra gli altri – il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, il presidente dell’Unione montana e sindaco di Matelica, Denis Cingolani, i sindaci e rappresentanti di altri Comuni e realtà del territorio, tra cui l’ex rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari, nonché il presidente del Cosmari, Paolo Gattafoni, e il direttore generale Brigitte Pellei.

L’evento si è concluso con l’intervento di alcuni membri dell’associazione Photonica3, protagonisti del talk “Nel Segno della Luce”: attraverso le loro fotografie hanno raccontato le bellezze del territorio, per poi inaugurare una mostra fotografica dedicata a questi temi, recentemente esposta anche al Forte Malatesta di Ascoli Piceno.

L’iniziativa consolida così un percorso condiviso in cui la scuola diventa motore di cambiamento e le istituzioni locali partner attivi nella diffusione di una cultura della sostenibilità: un investimento sulle giovani generazioni e, insieme, una strategia per valorizzare le risorse ambientali dell’entroterra e rafforzare il legame tra comunità e territorio.