Settempeda, quinta vittoria di fila e secondo posto in classifica

Con la quinta vittoria consecutiva arriva anche il secondo posto in classifica (vetta ad una sola lunghezza) oltre che la conferma dell’imbattibilità di Giachetta (450’ con la porta inviolata e anche oggi protagonista con due ottimi interventi) e di tutto il reparto arretrato (attentissimo e solidissimo imperniato su tre difensori di alto livello tra i quali oggi si è visto un Pepi praticamente perfetto). Insomma pomeriggio positivo e altri tre punti messi in cascina con merito e grazie ad una prestazione convincente, senza errori e distrazioni oltre che affrontata con la caratteristica principale di questo metà girone di andata ovvero cinismo e praticità in zona gol, qualità che stanno facendo la differenza. Partita da squadra vera, coesa e con idee tattiche chiare quella di mister Pierantoni che torna a casa soddisfatto per quanto visto e perchè i suoi ragazzi che stanno crescendo e migliorando ogni gara (molto positivi anche i subentrati). Il Borgo Mogliano, tornato alla sconfitta (la sesta in sette giornate), si è dovuto arrendere ad un avversario superiore e contro cui era complicato cercare di fare punti (in effetti sono altri i rivali contro cui i bianconeri devono e possono puntare a far bene), malgrado un impegno indiscutibile e un atteggiamento propositivo e volenteroso anche se poco produttivo. Dunque Settempeda che allunga la serie positiva e che può guardare con fiducia al prossimo impegno, cioè l’atteso derby contro il Camerino (sabato 24 ottobre al Soverchia ore 15.30).

La cronaca

Prima del fischio di inizio, i Boys (gli ultras biancorossi) e la dirigenza hanno voluto ricordare i due giovanissimi Stefano e Gaia (striscione dei tifosi e fiori da parte della società) deceduti in un incidente stradale qualche giorno fa, tragico evento per cui oggi a San Severino, giorno del rito funebre, è stato proclamato il lutto cittadino.

Passando ai fatti calcistici, dopo aver fatto le prove generali lo scorso mercoledì in Coppa Italia, Settempeda e Borgo Mogliano si ritrovano a tre giorni di distanza e sempre allo stadio “Dino Ferretti” questa volta per la settima di campionato. Il giro di boa dell’andata vede di fronte due squadre con obiettivi chiaramente diversi: locali che pensano alla salvezza; ospiti concentrati sulla corsa di testa. In campo da ambo le parti vanno i titolari e dunque gli undici migliori. Settempeda con due novità: Uncini e Bonifazi. La sfida si apre con due occasioni, una per parte: in area arrivano palloni insidiosi, ma le difese riescono ad avere la meglio. Il Borgo Mogliano sembra in partita e imbastisce buone trame come quella del 12’ quando Bah da centro area può calciare verso la porta, ma Pepi ben appostato ribatte di testa. Match equilibrato per i primi venti minuti, ma quando la Settempeda cambia marcia si nota subito che qualcosa possa cambiare e che la velocità e le qualità individuali dei biancorossi possano impensierire i locali. Al 21’ trova spazio sul fondo sinistro Cicconetti che pennella un morbido cross che giunge a Guermandi il cui colpo di testa è troppo centrale e finisce tra le mani di Conti. Al 23’ ancora Cicconetti in azione: rilancio lungo di piede di Giachetta, stop perfetto del numero 10 che mette giù il pallone sulla trequarti, scatto verso l’area e tentativo di pallonetto che chiama Conti ad un intervento non semplice. Subito dopo scende sulla destra Zappasodi e crossa (il numero 4 ne mette insieme diversi e tutti ottimi) trovando a centro area Guermandi che può colpire di testa, ma la girata è imprecisa. Una Settempeda decisamente in palla che ha spinto e trovato il modo di rendersi pericolosa e che arriva al meritato vantaggio al 35’. Grande iniziativa sulla sinistra di Cicconetti che accelera e mette un pallone d’oro sotto porta dove Uncini arriva in corsa per poi girare al volo con il sinistro sotto l’incrocio dei pali. Tutto molto bello compresa l’esultanza del giovane (2007) esterno che celebra il primo centro stagionale. Prima del riposo altra chance biancorossa che parte dal piede di Zappasodi con l’ennesimo traversone a spiovere sul secondo palo dove Cicconetti va in allungo per colpire la sfera con il destro con impatto però poco preciso tanto che lo specchio della porta viene mancato. I primi minuti della ripresa servono alla Settempeda per trovare raddoppio e blindare il successo. Al 9’ la ripartenza è esemplare e veloce tanto da punire il Borgo Mogliano: anticipo netto e autoritario di Dutto che trasforma l’azione da difensiva ad offensiva partendo palla al piede per poi allargare verso sinistra da dove Guermandi effettua un traversone basso ideale per l’accorrente Cicconetti che brucia sul tempo l’avversario e con un tocco di giustezza mette in fondo al sacco. Sul 2-0 la squadra biancorossa prende ancora più sicurezza e forza, mentre il Borgo Mogliano appare sfiduciato, anche se i locali con tanti giovani in campo danno fondo alle energie rimaste per tentare di avere la soddisfazione almeno della rete della bandiera. In realtà i ragazzi di Eleuteri ci vanno vicini, ma trovano sulla loro strada il solito ottimo Giachetta. Il numero uno prima (35’) si getta in tuffo accanto al palo per deviare un rasoterra di Facundo, poi (38’) compie una autentica prodezza andando a togliere con un gran balzo da sotto la traversa il tiro di prima intenzione di Ruani che sembrava piazzato nel modo giusto. Il finale mostra ben poco, a parte l’occasione capitata a Ceesay nel recupero quando, lanciato in campo aperto da Cappelletti, tenta in corsa un pallonetto da fuori area con palla alta. La partita finisce qua e decreta il successo di una Settempeda che vola e convince. Per il Borgo Mogliano, invece, rimane qualche spunto positivo dal quale attingere forza per le prossime uscite.

Il tabellino

BORGO MOGLIANO-SETTEMPEDA 0-2

MARCATORI: pt 35’ Uncini; st 9’ Cicconetti

BORGO MOGLIANO: Conti, Tarulli, Mazzetti Valerio, Bah (29’ st Ruani), Facundo, Campilia (32’ st Andreozzi), Cicarilli (1’ st Lattanzi), Mazzetti Michele, Curzi (29’ st Raponi), Zeqiri, Staffolani (24’ st Luciani). A disp. Giustozzi, Galassi, Astolfi, Vecchi. All. Eleuteri

SETTEMPEDA: Giachetta, Zappasodi, Romagnoli (40’ st Monachesi), Pagliari, Pepi, Dutto, Uncini (19’ st Paciaroni), Bonifazi (28’ st Sfrappini), Guermandi (22’ st Cappelletti), Cicconetti (19’ st Brandi), Ceesay. A disp. Giulietti, Codoni, Massacci, Scocco. All. Pierantoni

ARBITRO: Ciarrocchi di Fermo. Assistenti: Tidei e Mercuri Serena di Fermo

NOTE: ammoniti Uncini, Zappasodi, Lattanzi. Angoli: 5-4. Recupero: pt 3’, st 5’.

Roberto Pellegrino