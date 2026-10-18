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Provincia di Macerata, il 20 dicembre si vota per il rinnovo del Consiglio
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in Attualità 18 Ottobre 2026 150 Visite

E’ il presidente Alessandro Gentilucci a comunicare la data delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 dicembre, in un’unica giornata, dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio che sarà allestito nella sala consiliare della Provincia, in corso della Repubblica 28, a Macerata.

“Nel ringraziare i consiglieri uscenti per il lavoro fatto finora voglio ricordare che saranno ancora chiamati in aula per completare il percorso amministrativo avviato, arrivando all’approvazione del bilancio prima del rinnovo dell’organo consiliare – spiega il presidente Gentilucci –. È importante garantire continuità all’azione amministrativa e portare a termine gli obiettivi programmati, mettendo a disposizione del nuovo Consiglio una base di lavoro definita e gli strumenti necessari per proseguire l’attività istituzionale nell’interesse del territorio e delle comunità locali”.

Il nuovo Consiglio provinciale sarà composto da 12 membri. Potranno essere eletti i sindaci e i consiglieri comunali in carica e l’elezione del Consiglio avverrà attraverso il voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati composte da un minimo di 6 a un massimo di 12 nominativi. Le liste, da presentare il 29 e 30 novembre, dovranno rispettare le disposizioni in materia di rappresentanza di genere: nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati.

Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti si svolgeranno il giorno successivo al voto, lunedì 21 dicembre.

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