Festa sotto canestro: presentati minibasket e settore giovanile

Una grande festa dello sport, dei valori giovanili e della passione per la pallacanestro ha animato il palasport “Albino Ciarapica” prima dell’atteso esordio stagionale casalingo della squadra maggiore contro il Porto San Giorgio. Per l’occasione la società biancorossa ha presentato ufficialmente al pubblico e alle famiglie tutti gli atleti del settore minibasket e del settore giovanile.

Sul parquet del palas di viale Mazzini sono sfilati decine di bambini e ragazzi, accompagnati dagli istruttori, dagli allenatori e dai dirigenti societari, ricevendo il caloroso e caloroso applauso delle tribune. Un momento di grande condivisione e orgoglio che ha preceduto la palla a due della prima squadra, a testimonianza del solido legame tra l’attività di base e il vertice della pallacanestro cittadina.

Alla festosa cerimonia ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, che ha voluto portare il saluto e il sostegno delle istituzioni locali a tutta la famiglia del basket settempedano.

“È stato un momento straordinario vedere il nostro palasport gremito di così tanti bambini, ragazzi e famiglie – ha dichiarato Paolo Paoloni –. Il Sanseverino Basket rappresenta una realtà sportiva ed educativa di fondamentale importanza per la nostra città. Investire sui piccoli del minibasket e sui giovani del vivaio significa coltivare non solo i talenti di domani, ma soprattutto trasmettere valori sani come l’amicizia, il rispetto, il lavoro di squadra e l’inclusione. Come Amministrazione comunale saremo sempre al fianco di società che, con tanta dedizione e passione volontaria, permettono ai nostri giovani di crescere nello sport e nella vita. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi del settore giovanile e alla prima squadra per la nuova stagione”.