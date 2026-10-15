Fino a domenica c’è il secondo festival de “I Racconti della Dea Feronia”

Venerdì 16 ottobre prende il via la seconda edizione de “I Racconti della Dea Feronia”, il festival dedicato ai libri, alle storie, all’arte e alle passeggiate patrimoniali che trasformerà la Città di San Severino in un vivace cantiere culturale fino a domenica.

Promosso dal Comune e ideato dall’associazione culturale Ev, il festival è risultato primo a livello nazionale tra i progetti selezionati dal bando “Città che legge” del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

L’edizione 2026, dal titolo “Come animali selvaggi”, indaga le complesse relazioni tra l’essere umano e l’ecosistema naturale, in un costante equilibrio tra desiderio di dominio e ricerca di una convivenza armonica. Il tema trae profonda ispirazione dal genius loci della dea Feronia, antica divinità picena e latina protettrice della natura, delle sorgenti e della libertà, a cui nell’Ottocento la comunità settempedana intitolò il celebre teatro cittadino, oggi riconosciuto patrimonio Unesco.

L’inaugurazione ufficiale del festival si tiene venerdì 16 ottobre alle ore 17 presso la sala degli Stemmi del Palazzo Comunale. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Rosa Piermattei, dell’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, della presidente dell’associazione culturale Ev Marina Peral Sanchez e di Flavio Fabbrizi, amministratore delegato di Redenv, azienda partner dell’iniziativa.

A seguire verrà inaugurata la mostra pittorica “Zoologia Mistica”, personale dell’artista di fama internazionale Paola Folicaldi Suh. L’esposizione presenta opere della collezione “L’officina dei Santi”, esplorando l’itinerario spirituale e simbolico che lega figure sacre ed esseri selvaggi nella tradizione iconografica. La presentazione della mostra e la prima visita guidata saranno condotte dalla scrittrice Lucia Tancredi. La mostra sarà liberamente visitabile anche nei giorni 17 e 18 ottobre.

Il ricco programma dei Racconti della Dea Feronia proseguirà nei giorni successivi con ospiti d’eccezione e appuntamenti diffusi.

Sabato 17 ottobre, alle ore 9.30 presso il chiostro del monastero di Santa Chiara, laboratorio meditativo di miniatura su foglia oro “Animali Miniati” a cura dell’artista Paola Folicaldi Suh e Sabrina Pieroni (prenotazione obbligatoria). Alle ore 17, al Feronia, la nota divulgatrice scientifica e volto tv Barbara Gallavotti presenta “Il futuro è già qui” (Mondadori), in dialogo con Lucia Tancredi. A seguire lo zoologo e naturalista Nicola Bressi presenta “Coinquilini bestiali” (Aboca Edizioni), in dialogo con Stefania Monteverde. In serata, dalle ore 21.15, concerto speciale “Mikael. La pietra, la piuma, la parola”, viaggio musicale sui sentieri dell’Arcangelo Michele con Michele Lobaccaro (Radiodervish), Michele Gazich, Giovannangelo de Gennaro e Francesco Cielo.

Domenica 18 ottobre alle 10 al castello di Pitino passeggiata patrimoniale tra storia, natura e leggende con la guida turistica abilitata Daniela Perrone. Nel pomeriggio alle 17 al Feronia la biologa marina Lucrezia Cilenti (Premio Franz Kafka Italia 2026) presenta “Blu il granchio” (ev casa editrice), in dialogo con Marina Peral Sanchez. A seguire la storica e filosofa Giovanna Potenza presenta “Malefiche. Storia della caccia alle streghe” (Ponte alle Grazie), in dialogo con Lucia Tancredi.

Tutti gli eventi e le attività del festival sono ad ingresso gratuito. Per la prenotazione obbligatoria del laboratorio di miniatura (sabato 17) è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 333/3673447.

Informazioni e aggiornamenti sui canali social Facebook e Instagram @iraccontidelladeaferonia e sui canali ufficiali della Città di San Severino.