“Antologia di un creativo”: l’arte di Adriano Crocenzi abbraccia Elcito

Nella suggestiva e incantevole cornice di Elcito si alza il sipario su un importante appuntamento culturale e artistico. Sabato 17 ottobre, alle ore 16, nei locali de “Il Rifugio dell’asino”, si terrà il vernissage e la cerimonia di inaugurazione della mostra d’arte dal titolo “Adriano Crocenzi – Antologica di un Creativo”.

L’esposizione, organizzata con il patrocinio del Comune di San Severino, rimarrà aperta e visitabile al pubblico dal 17 al 25 ottobre.

La rassegna nasce con il preciso intento di rendere omaggio alla poliedrica produzione di Adriano Crocenzi, artista straordinario che fin dagli esordi del suo percorso umano e professionale ha stretto un forte e indissolubile legame affettivo e creativo con il borgo di Elcito. L’antologica ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, offrendo ai visitatori un viaggio affascinante tra forme, colori e visioni espressive capaci di integrarsi perfettamente con l’atmosfera senza tempo delle pietre e della natura circostante.

Elcito è un luogo magico, un patrimonio unico del nostro territorio che continua a ispirare poeti, visitatori e artisti. Crocenzi ha saputo cogliere l’anima profonda di questo borgo fin dai suoi primi passi nel mondo dell’arte, trasformandola in opere di grande valore e sensibilità.