La Croce rossa in piazza con il villaggio “Stammi Bene Stammi Sicuro”

Un pomeriggio interamente dedicato alla salute, alla prevenzione, alla sicurezza stradale e alla cultura del primo soccorso per tutte le età. Sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 15.30, la splendida cornice di Piazza del Popolo ospiterà “Il Villaggio di… Stammi Bene Stammi Sicuro”, grande evento di promozione promosso dal Comitato locale della Croce rossa italiana con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa, ad ingresso libero, offrirà ai cittadini ed ai visitatori un ricco programma di dimostrazioni pratiche e percorsi interattivi ideati dai volontari della Cri: dalle dimostrazioni delle manovre salvavita su adulti e bambini fondamentali per salvare vite umane in situazioni d’emergenza, all’ospedale dei pupazzi, un’esperienza di gioco clinico ideata per i più piccoli dove i bambini potranno portare il proprio peluche o bambola e vestire i panni di “soccorritore per un giorno”, familiarizzando con i presidi medici e superando la paura del camice bianco.

Poi sicurezza on the road con un percorso educativo sulla sicurezza stradale integrato con le simulazioni degli speciali “occhiali alcovista”, lenti capaci di mostrare l’alterazione della percezione visiva, del tempo di reazione e dell’equilibrio causati dall’assunzione di alcol e sostanze. Inoltre “Love Red”, campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta in particolare ai giovani sulla prevenzione delle malattie e infezioni sessualmente trasmissibili.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza del pubblico presente, l’Area Vigilanza del Comune ha emesso un’Ordinanza con la quale si dispone la chiusura totale di Piazza del Popolo e via Ercole Rosa, fino all’intersezione con via Garibaldi, con divieto di transito e sosta con rimozione coatta a partire dalle ore 14.30 , vale a dire subito dopo il termine del mercato settimanale, e fino alle ore 19 di sabato 17 ottobre. Contestualmente, in via Garibaldi sarà istituito il divieto di transito e sosta ad eccezione dei residenti, in senso unico alternato, mentre su via Nazario Sauro e via Massarelli scatterà l’obbligo di proseguire diritto verso via Salimbeni.

Inoltre, come da consueto calendario del fine settimana, domenica 18 ottobre sarà regolarmente istituita la zona a traffico limitato con isola pedonale fino alle ore 12.