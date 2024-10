Consegnate a scuola le copie de “Il piccolo libro dell’Amicizia” di Geronimo Stilton

Una nuova iniziativa ha coinvolto i bambini delle classi seconde della Primaria del “Tacchi Venturi”. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Fondazione Geronimo Stilton, l’associazione Help sos salute e famiglia, presieduta da Cristina Marcucci, ha consegnato ai piccoli alunni copie dell’ultima fatica editoriale di Geronimo Stilton, dal titolo “Il piccolo libro dell’Amicizia”.

Altre copie, raccolte in occasione dell’ultima edizione della rassegna “Una piazza da bimbi”, sono state consegnate anche per le biblioteche dei vari plessi scolastici della città. L’obiettivo del particolare dono è quello di arricchire il percorso formativo dei bambini con un’opera che promuove valori importanti come l’amicizia, la collaborazione e la solidarietà.

Durante l’anno scolastico, i bambini leggeranno il libro e parteciperanno a diverse attività didattiche, volte ad approfondire proprio le tematiche trattate. Questo progetto mira a stimolare la lettura e il confronto sui temi proposti, favorendo anche lo sviluppo di competenze relazionali e di cittadinanza.

Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica Catia Scattolini e l’assessore alla Famiglia, Michela Pezzanesi, la quale ha espresso grande entusiasmo per il progetto che coinvolge direttamente i più piccoli, sottolineando l’importanza di incentivare l’amore per la lettura fin dall’infanzia.