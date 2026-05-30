Auto sbanda e si ribalta in via Settempeda: danneggiati anche veicoli in sosta

Incidente, nella giornata di venerdì 29 maggio, lungo via Settempeda, che è poi rimasta temporaneamente chiusura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo residente in zona, mentre era alla guida della propria vettura, una Suzuki Jimny, provenendo da Fonte Nuova in direzione centro città, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo proprio durante l’impostazione della curva.

L’auto è andata a sbattere con alcuni veicoli regolarmente in sosta lungo la carreggiata, per poi ribaltarsi.

Immediato è scattato l’allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, poi sono tempestivamente giunti i Vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118.

Il conducente è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Camerino per i necessari accertamenti clinici.

La Polizia locale è intervenuta per eseguire i rilievi di legge, finalizzati a chiarire con esattezza la dinamica del sinistro. Il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico per oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e il successivo ripristino della viabilità.