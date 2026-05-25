Strade comunali: conclusi lavori per Anello di Pitino, in chiusura quelli a Colleluce

Il Comune di San Severino informa che è in dirittura di arrivo un importante intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di due collegamenti strategici per la propria viabilità: le opere hanno interessato un tratto della strada comunale denominata “Anello di Pitino” e un tratto della strada comunale di accesso al Castello di Colleluce, dove si sta ormai chiudendo il cantiere e dove nelle prossime settimane verrà rifatta la segnaletica di demarcazione della carreggiata.

Le opere, eseguite dalla Porfiri Asfalti per conto della Macerata Asfalti, seguono il progetto esecutivo redatto dai tecnici dell’Area Manutenzioni.

Il piano dei lavori ha comportato un investimento totale di 133 mila euro la cui copertura finanziaria è stata garantita da risorse del bilancio comunale, attingendo in gran parte dai fondi vincolati dell’articolo 208 del Codice della Strada che sono stati integrati da quote di avanzo disponibile e dal reimpiego di fondi dell’Unione montana.

I due interventi si sono resi necessari a causa del forte stato di usura dei manti stradali, caratterizzati ormai dalla presenza diffusa di buche, avvallamenti e solchi profondi formatisi nel corso degli anni a causa del traffico e dell’azione erosiva causata dalle intemperie e dai geli invernali. Il livello di degrado accumulato dalle vecchie pavimentazioni non consentiva più l’esecuzione di semplici riparazioni localizzate o interventi tampone.

Per eliminare definitivamente i pericoli per la circolazione veicolare si è quindi intervenuti preliminarmente con operazioni di fresatura alle vecchie pavimentazioni, con la pulizia approfondita dei cigli della piattaforma stradale, lo sgombero e il ripristino dei tombini, la posa in opera del nuovo strato di conglomerato bituminoso.

“Il completamento delle opere sull’Anello di Pitino e quello ormai prossimo sulla via d’accesso al Castello di Colleluce – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – rappresenta un tassello fondamentale nel nostro programma di recupero e messa in sicurezza della viabilità rurale e periferica. Parliamo di collegamenti vitali per i residenti delle nostre frazioni e di vie d’accesso a patrimoni storici e paesaggistici straordinari che abbiamo il dovere di tutelare e rendere facilmente fruibili”.