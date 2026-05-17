Presidente Mattarella a San Severino: su YouTube il video della cerimonia del 25 Aprile

Un racconto per immagini di una giornata che resterà impressa nella storia della Città di San Severino. Pubblicato sul canale ufficiale YouTube del Comune il video integrale della cerimonia nazionale per l’81° Anniversario della Liberazione che lo scorso 25 Aprile ha visto la straordinaria partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il filmato ripercorre i momenti più toccanti della visita presidenziale: dal solenne omaggio al monumento ai caduti della Resistenza “Arnaldo Bellabarba” all’accoglienza calorosa in Piazza del Popolo fino al discorso del Capo dello Stato, preceduto da quello della autorità locali, tenutosi all’interno del suggestivo teatro Feronia. Un documento prezioso che restituisce l’atmosfera di profonda unità e orgoglio che ha caratterizzato l’intera giornata.

È possibile visionare il video completo al seguente link

https://youtu.be/JXk6IT1KqeA

La scelta di San Severino come sede per le celebrazioni nazionali non è stata casuale. La Città, insignita della Medaglia d’oro al merito civile, rappresenta uno dei simboli della Resistenza marchigiana. Il presidente Mattarella, nel suo intervento, ha voluto onorare la memoria del gruppo partigiano Battaglione Mario che operò sul San Vicino e l’eroismo dimostrato dalla popolazione locale durante i tragici eventi del 1944, sottolineando come le radici della nostra democrazia affondino proprio nel coraggio di queste terre.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a condividere il link per diffondere il messaggio di libertà e democrazia che San Severino, lo scorso 25 aprile, ha lanciato a tutto il Paese.